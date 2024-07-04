Таможня Китая тщательно досматривает грузы в Россию

Китай ввел экспортный контроль над широким ассортиментом продукции, которая может использоваться в военной промышленности и товаров двойного назначения. Такое решение приняло Министерство торговли КНР.

Российские импортеры жалуются, что новые требования затруднили доставку в Россию промышленного оборудования и техники.

В список контроля попали оборудование, программное обеспечение, технологии, запчасти, комплектующие, двигатели для авиации и космонавтики; все необходимое для производства газовых турбин; часть оборудования и софта для литейной и металлургической промышленности; любая проектная и технологическая документация для этих отраслей. Теперь для экспорта этой продукции нужно разрешение министерства коммерции (например, для авиации и космонавтики), либо лицензия на экспорт товаров двойного назначения (например, для оборудования и технологий производства жаропрочных сплавов).

«Первое, что отразится практически на всех поставках в Россию, — это затягивание сроков. Теперь гораздо больше грузов будут досматриваться таможенниками», — рассказал один из импортеров промышленного оборудования.

Все задержки и дополнительные расходы повысят стоимость доставки грузов и их цены.