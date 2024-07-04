Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:34

«Нет, я не уйду». «Никто не заставляет меня это сделать», - так заявил Джо Байден на совещании с сотрудниками своей предвыборной кампании.

«Нет, нет, конечно», - ретранслировала эту его решимость оставаться на посту пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. - «Президент никуда не уходит!» В этих сентенциях есть одна полуправда и одна очевидная неправда. Байден надеется, что уже в ближайшие дни ему удастся развернуть крайне негативный для него тренд. Он собирается в пятницу выступить на очередном ралли, а в воскресенье дать крупное интервью. Но президент признает, что если ему не удастся предстать публике иначе, чем на катастрофических для него дебатах с Трампом, то он «окажется в совсем другом месте». Байден сетует, что дней осталось не так много. Но при этом пытается оправдаться - мол, перед дебатами мало спал, много ездил по стране, чертовски устал, да еще и простудился. И теперь обещает меньше колесить по Америке (и это в разгар предвыборной кампании!) и ничем не заниматься после 8 часов вечера. Но эти объяснения лишь вызывают к нему еще больше жалости — в такой час отходят ко сну лишь пациенты домов для престарелых.

А неправда в том, что на него никто не оказывает никакого давления. Еще как оказывают! В первых рядах те, кто призывает его немедленно уйти в отставку, выступают крупнейшие доноры, которые вложили в кампанию демократов миллионов долларов. Группа таких доноров сейчас создает эскроу-фонд в размере 100 миллионов долларов, который будет поддерживать лишь альтернативного кандидата от демократов на выборах. «Вы не получите от меня цента, пока Байден не будет заменен на кого-то другого, - говорит продюссер Эбигейл Дисней, наследница прославленной фамилии. «Да, Байден - хороший человек, который отлично служил своей стране, но сейчас ставки настолько высоки, что мы не можем позволить себе нерешительность, которая скажется на всем курсе страны».

Другой голливудский продюссер, Дэмон Линделоф, даже ввел новое слово «ДЕМэмбарго». Оно означает, что никто из потенциальных кандидатов не получит денег, пока Байден не уйдет. Угрозы доноров весомы, но еще более страшными являются прогнозы демократов в Конгрессе. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, конгрессмен Джеймс Клайберн и бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси говорят Байдену, что если он не решится на мужественный шаг, то не только проиграет Трампу в ноябре, но и потянет за собой демократов в Палате и Сенате. И тогда у мерзавца от политики, неуправляемого и хаотичного Дональда Трампа будет полная монополия на власть в Соединенных Штатах Америки. Он сможет по своей воле назначить пожизненно ультраконсерваторов в Верховный суд страны и они будут блокировать любой либеральный шаг демократов. Но это еще самое малое, что может предпринять Трамп. Он сможет начать масштабные репрессии против всех без исключения политических оппонентов, сможет увольнять неугодных ему судей, ввести, как он обещает, войска в города, которые управляются демократами, взять под полный контроль вооруженные силы и полностью подчинить себе Министерство юстиции. От одной мысли, что он может сделать со страной, волосы встают дыбом.

Как говорят вашингтонские инсайдеры, принятие решения Байденом об отставке может состояться в начале следующей недели. Это произойдет после того, как ему не удастся вылечиться от насморка, преодолеть дремоту и изобразить из себя энергичного лидера, способного управлять страной еще 4 года. И мы вновь спрашиваем, как это было сразу после дебатов, - кто его сможет заменить? Число участников кастинга сократилось приблизительно до пяти, наилучшие шансы имеет вице-президент Камала Харрис. Ей, как второму человеку в стране, Байдену будет психологически легче передать бразды правления, чем какому-то выскочке из провинции. Харрис проталкивает лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис и целая группа влиятельных конгрессменов. Они говорят, что им будет трудно найти другого кандидата, кроме Камалы. В качестве довода приводится следующий, выглядящий, однако, достаточно наивно. По последним опросам общественного мнения, Байден стал сильно уступать Трампу. За него готовы проголосовать 43 процента американцев, а за Трампа - 49. А вот при дуэли Трампа и Харрис разрыв меньше — 47 процентов у первого против 45 у второй. Камала Харрис не слишком популярна в стране. Она ничем себя особенно не проявила. Например, ей так не удалось выполнить миссию президента - взять под контроль положение с нелегалами на южной границе США или хотя бы добиться там хоть какого-то прогресса.

Ничего, говорят сторонники Камалы. Зато в нашем фонде сохранятся 200 миллионов долларов от доноров. А если будет другой кандидат, эти деньги уплывут. Но тем не менее ищущие альтернативу Байдену продолжают стрелять глазами по сторонам. Их внимание привлекает прежде всего губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, харизматичный 56-летний политик. Посмотрите на его лицо. «Ну какая женщина откажется проголосовать за него, а не за Трампа, дворового кота», - по меткому сравнению Байдена, который изменял своей беременной жене с проституткой. Если бы избрание кандидата на замену Трампу доверили haqqin.az, мы бы точно проголосовали за Гэвина Ньюйсома. Здравомыслящий губернатор самого крупного штата, который любит общаться с аудиторией и раз в неделю ведет свою программу Gavin Newsom Show. Активно выступает за либеральные ценности, такие как право женщин на аборты. Хороший полемист. В прошлом году Ньюсом одержал убедительную победу на дебатах с губернатором Флориды Роном ДеСантисом. Наконец, губернатор Калифорнии фанат бейсбола, что немаловажно для имиджа политика в Америке. В течение ряда лет он выступал качестве питчера (игрока, который бросает мяч с питчерской горки) в команде Seattle Seahawks и неустанно пропагандирует этот вид спорта в массмедиа. Ньэсом, считают вашингтонские эксперты, не хочет выдвигаться в президенты в этом году и бережет себя для следующей кампании. Считается, что если в этом году победит Трамп, то он наворотит такого, что американцы просто побегут за любым кандидатом от демократов. Но может случиться, что демократы все же обратятся к Гэвину Ньюсому и будут умолять его уже сейчас поменять Сакраменто на Вашингтон. Этому способствует и сама атмосфера нынешних выборов. Как человек, вблизи следивший за избирательными кампаниями в США начиная с 2000 года, свидетельствую: ничего более маразматического я на выборах в этой стране не видел. Конечно, избирателей по-прежнему спрашивают: для вас важны дела, состояние экономики, инфляция, проблема нелегальных мигрантов? И те будут трясти головой и говорить, что да, все это страшно важно.