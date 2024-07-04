Глава «Моссада» едет на встречу с ХАМАС

Глава «Моссада» Давид Барнеа едет в Доху, столицу Катара, для проведения переговоров с ХАМАС по сделке об освобождении похищенных. Как передают израильские СМИ, там уже находится израильская делегация.

Высокопоставленные чиновники, посвященные в детали, заявили, что «ответ ХАМАС хорош, и есть прорыв, но есть серьезные проблемы, которые не решены и могут сорвать переговоры».

Глава ШАБАК Ронен Бар и координатор по освобождению заложников генерал-майор запаса Ницан Алон не присоединились к Барнеа, но, по словам источников, они «согласовывают с ним детали» ведения переговоров.