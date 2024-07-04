Эрдоган: Запад хочет войны, а Путин – мира

Анкара готова внести свой вклад в «создание почвы для мира в Украине». Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из Астаны.

Эрдоган отметил, что «на Западе есть страны, которые прокладывают путь к Третьей мировой, в то время как президент России Владимир Путин заявляет о мире».

Эрдоган заявил, что рассматривает вариант приглашения президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада для обсуждения вопросов нормализации отношений Анкары и Дамаска и сирийского урегулирования в целом.

«Мы можем начать новый процесс (нормализации) с Сирией. Мы можем пригласить господина Путина и Башара Асада. Если господин Путин сможет посетить Турцию, это может стать началом нового процесса. Прошедшие годы показали, что для Сирии необходимо создать постоянный механизм урегулирования. Крайне важно, чтобы Сирия, инфраструктура которой разрушена, а население разбросано, встала на ноги, важно положить конец нестабильности», - сказал он.

Турецкий лидер обратил внимание на то, что на текущем этапе «проблема заключается в том, что нестабильность в регионе предоставляет пространство для маневра террористическим организациям, особенно Рабочей партии Курдистана и ее сирийским ответвлениям». «Для построения будущего Сирии важно во взаимодействии и без исключений искоренить эти террористические формирования. Важно создать демократическую базу в Сирии, обеспечить инклюзивный и достойный мир и реализовать подходы на основе территориальной целостности Сирии», - отметил Эрдоган.

Президент указал, что Турция «всегда готова протянуть руку помощи Сирии и поддерживать ее».