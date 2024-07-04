Реакция Ле Пен на заявление «миллионера» Мбаппе

«Я думаю, что господин Мбаппе очень хороший футболист. Но среди актеров, футболистов и певцов есть тенденция указывать французам, за кого им следует голосовать, особенно говорить это тем, кто зарабатывает €1400 в месяц. Подобные советы от миллионеров, живущих за границей, воспринимаются плохо. Это выборы эмансипации, на которых французы хотят вернуть контроль над своей судьбой, и проголосовать так, как они считают нужным», — заявила Ле Пен.

Накануне Килиан Мбаппе на пресс-конференции назвал «катастрофой» результаты первого тура парламентских выборов во Франции, после которого с большим отрывом лидирует ультраправая партия «Национальное объединение» (RN). Нападающий заявил, что во втором туре французам обязательно нужно проголосовать за «правильную сторону», не уточнив, кого имеет в виду.