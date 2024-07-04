Реакция Ле Пен на заявление «миллионера» Мбаппе
Один из лидеров ультраправой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен отреагировала на слова нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, назвавшего «катастрофой» результаты первого тура выборов в стране. Ее цитируют французские СМИ.
«Я думаю, что господин Мбаппе очень хороший футболист. Но среди актеров, футболистов и певцов есть тенденция указывать французам, за кого им следует голосовать, особенно говорить это тем, кто зарабатывает €1400 в месяц. Подобные советы от миллионеров, живущих за границей, воспринимаются плохо. Это выборы эмансипации, на которых французы хотят вернуть контроль над своей судьбой, и проголосовать так, как они считают нужным», — заявила Ле Пен.
Накануне Килиан Мбаппе на пресс-конференции назвал «катастрофой» результаты первого тура парламентских выборов во Франции, после которого с большим отрывом лидирует ультраправая партия «Национальное объединение» (RN). Нападающий заявил, что во втором туре французам обязательно нужно проголосовать за «правильную сторону», не уточнив, кого имеет в виду.