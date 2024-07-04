Во Франции готовился теракт на Олимпиаду
Во Франции задержана группа людей, планировавших устроить теракт на Олимпийских играх 2024 года. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире BFMTV.
Задержанные планировали устроить террористический акт на День взятия Бастилии (14 июля) и на открытии Игр в Париже (26 июля).
Дарманен рассказал, что мероприятия по поиску и поимке злоумышленников состоялись перед выборами в парламент.
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