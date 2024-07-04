УЕФА наказал турецкого и английского футболистов

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оштрафован на €30 тыс. и дисквалифицирован на один матч Евро-2024 условно за неприличное празднование гола в матче 1/8 финала со Словакией. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Беллингем в матче со Словакией сравнял счет в компенсированное ко второму тайму время ударом через себя и перевел игру в дополнительное время. После своего гола он показал оскорбительный жест, схватившись за пах. Сам футболист позднее сказал, что жест был не в адрес словаков, а лишь шуткой для нескольких близких друзей, которые пришли на игру.

УЕФА также дисквалифицировал защитника сборной Турции Мериха Демирала на два матча Евро-2024 за жест после гола в матче 1/8 финала с Австрией.

В решении говорится, что Демирал наказан за «нарушение правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для проявлений неспортивного характера и за порчу репутации футбола».

Демирал 2 июля оформил дубль в игре с австрийцами (2:1), после чего показал «волчье приветствие» — символ Bozkurtlar. УЕФА на следующий день открыл дисциплинарное дело в отношении футболиста. МИД Турции назвал недопустимым дисциплинарное расследование УЕФА в отношении Демирала, а посол Германии в Анкаре был вызван в МИД по этому поводу. В ответ МИД Германии вызвал посла Турции.