«НАТО не хочет «Минска-3». НАТО хочет прекращения агрессии России и чтобы [потом] украинцы могли сдерживать ее», — сказал Столтенберг.

Новые Минские соглашения («Минск-3») не устроят Украину и НАТО, Киеву нужны гарантии безопасности. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Ситуация за столом переговоров тесно связана с ситуацией на поле боя. Поэтому, если мы хотим справедливого переговорного решения, мы должны предоставить еще больше военной поддержки Киеву», - заявил он.

Первое Минское соглашение было подписано 5 сентября 2014 года в Минске. Оно предусматривало прекращение огня в Донецкой и Луганской областях Украины. Документ подписали занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин. «Минск-2» был согласован и подписан 11–12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России. Его целью также было урегулирование вооруженного конфликта в Украине.

Столтенберг также объявил, что главной темой саммита НАТО станет поставка вооружений и подготовка военных для Украины. В частности, он ожидает, что на саммите в Вашингтоне будет принято решение о поставках средств ПВО вооруженным силам Украины. По словам генсека, НАТО необходимо выделять ежегодно около $40 млрд на поддержку Киева.

Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет 9–11 июля. Предполагается, что члены НАТО не предложат Украине вступить в альянс, однако пообещают долгосрочную финансовую помощь.