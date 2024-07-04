Латвия поставит Украине тысячи беспилотников
Латвия объявила о поставке очередной партии боевых беспилотников для Украины - более 2,5 тыс. разных типов на сумму 4 млн евро.
Поставка будет осуществляться поэтапно в течение июля в рамках «коалиции дронов», в которую входят 14 стран Европы.
Как заявил глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс, дроны были изготовлены семью латвийскими компаниями, первая партия из 300 штук будет доставлена в Украину уже в ближайшие дни.
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