Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев организовал инфотур в город Ходжалы.

Как сообщили в Госкомитете, в инфотуре, организованном в соответствии с Планом мероприятий I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики, приняли участие бизнес-инфлюенсеры, в том числе представители компаний, связанных с информационной, пропагандистско-разъяснительной и агитационной работой.

Представители компании-партнера Государственного комитета также были проинформированы о ходе переселения на освобожденные от оккупации территории, реализации мер по устойчивому расселению и реинтеграции.

Участники инфотура встретились в жилом квартале, заложенном в городе Ходжалы, с семьями бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся в родные края в рамках процесса Великого возвращения, а также изучили мнения и предложения жителей, провели фото-и видеосъемку.

Инфотуры будут продолжены в рамках Плана мероприятий I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории.