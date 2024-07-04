Центробанк призывает азербайджанцев не доверять мошенникам
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) предупреждает о случаях мошенничества, при которых гражданам поступают звонки от имени сотрудников банка.
В заявлении отмечено, что сотрудники ЦБА, а также других банков ни при каких обстоятельствах не запрашивают данные у держателей карт посредством телефонных звонков.
ЦБА призывает граждан быть бдительными и не делиться конфиденциальной информацией с третьими лицами.
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