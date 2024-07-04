«Останетесь в одиночестве»: министр пригрозил Нетаньяху

По информации газеты Israel Hayom, он прямо заявил об этом Нетаньяху на совещании военно-политического кабинета, состоявшемся вечером 4 июля и посвященном отправке израильской делегации в Катар. «Премьер-министр, говорю вам, что если вы принимаете решения в одиночку, то делаете это на свой страх и риск, в итоге вы останетесь в одиночестве», - приводит издание слова политика.

Бен-Гвир пожаловался, что Нетаньяху, по его мнению, все значимые решения принимает на закрытых совещаниях с руководителями силовых структур, одна из таких встреч ожидалась сразу после заседания военно-политического кабинета.

«Никаких угроз, такова реальность. Если вы будете принимать решения самостоятельно, не надо ожидать от меня, что я потом буду удерживать это правительство», - заявил министр нацбезопасности.

Это не первая угроза Бен-Гвира покинуть правящую коалицию. Ранее он неоднократно выступал против любых перемирий в секторе Газа, требуя от Нетаньяху довести военную операцию в анклаве до победного конца и полностью разгромить движение ХАМАС.