«В связи с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву 5 июля 2024 года МИД отмечает, что решение совершить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной», – говорится в комментарии ведомства.

Решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Москву с визитом было принято без согласования с Киевом. Об этом сообщил МИД Украины в пятницу, 5 июля.

Указывается, что для Украины «принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины» остается незыблемым и призываем все государства неукоснительно его соблюдать».

В МИД Украины напомнили, что единственным реалистичным путем восстановления справедливого мира остается Формула мира. «Как показал первый Глобальный саммит мира в Швейцарии, участие в котором приняла также Венгрия, более ста государств и международных организаций разделяют видение мира, основанное на уважении к территориальной целостности Украины и Уставу ООН. Формат Саммита мира является ключевой площадкой для поиска путей восстановления справедливого мира», – заявили украинские дипломаты.

«Украина остается конструктивно настроенной на дальнейшую работу по развитию двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита премьер-министра Венгрии в Киев», – добавили в ведомстве.

Ранее в пятницу стало известно, что Орбан прибыл в Москву. В Кремле сообщили, что премьер встретится с главой Кремля Владимиром Путиным, а одной из главных тем станет Украина. 2 июля Орбан впервые побывал в Украине с начала войны и встретился с Владимиром Зеленским. Он предложил украинской стороне прекратить огонь, после чего начать мирные переговоры с Россией. Это предложение не нашло отклика в Киеве.