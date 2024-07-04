Большинство россиян за переговоры с Украиной

Более половины россиян поддерживают идею начать мирные переговоры с Украиной, показал проведенный в июне опрос «Левада-центра». В поддержку мирных переговоров высказались 58% опрошенных, что стало максимальным показателем по этому вопросу за последние полгода.

«Большая часть опрошенных считает, что в переговорах больше заинтересована Россия. Две трети опрошенных по-прежнему возлагают ответственность за происходящее на США и НАТО, убежденность в этом за год выросла. Половина допускает перерастание конфликта в прямое столкновение России и НАТО», — отмечает «Левада-центр».

Мнение о необходимости мирных переговоров чаще всего выражают россияне в возрасте до 24 лет (66%), сельские жители (65%), женщины (64%) и те, кому едва хватает на еду (64%), 75% опрошенных не одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента, а 77% респондентов полагают, что РФ движется по неверному пути. Данное мнение высказывают опрошенные, получающие информацию преимущественно из Youtube-каналов.

Продолжения военных действий чаще всего хотят мужчины (47%), большинство из которых — пожилые, в возрасте 55 лет и старше (40%), за продолжение войны выступают также обеспеченные россияне (40%) и жители столицы (56%), респонденты, считающие, что дела в стране идут в правильном направлении (44%) и одобряющие деятельность действующего президента (40%). Большинство из них доверяет информации из телевидения (42%).

Боевые действия вызывают гордость за страну у 48% россиян, а у 33% преобладают тревога, страх и ужас. 37% респондентов уверены, что нужно продолжать военные действия, а каждый третий допускает, что применение ядерного оружия со стороны РФ в ходе войны может быть оправданным. При этом большинство опрошенных обеспокоено обстрелами российских территорий и поставками Киеву западной военной техники.

Согласно опросу, только 19% процентов россиян очень внимательно следят за ситуацией вокруг Украины, каждый третий — довольно внимательно, еще 31% следят без особого внимания, а 15% конфликт в Украине не интересен. Больше всего интереса к конфликту проявляют мужчины (58%), респонденты старшего возраста (68%) в возрастной группе старше 55 лет, а также телезрители (60%). Менее внимательно за войной следят женщины (49%) и молодые люди до 24 лет (30%).

Ответственность за гибель людей и разрушения в Украине две трети россиян возлагают на США и страны НАТО, каждый десятый опрошенный винит в этом саму Украину и только 6% говорят, что ответственность лежит на России. Чаще всего обвиняют США и НАТО респонденты старше 55 лет (74%), те, кто полагают, что дела в стране идут в правильном направлении (72%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (70%).

Опрос был проведен с 20 по 27 июня по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1627 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.