Эрдоган о дисквалификации турецкого футболиста: «Чего ты петушишься?»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на футбольный скандал, разразившийся в связи с продемонстрированным игроком национальной сборной Мерихом Демиралом жестом турецких националистов.

После победного гола в матче против сборной Австрии Демирал вскинул руки в жесте, в основе которого лежит тотем волка - животного, олицетворяющего тюркскую идентичность и символизирующего историю тюркских народов.

"На форме сборной Германии изображен орел, а Франции - петух, и что же, им кто-то говорит, чего ты петушишься?" - сказал Эрдоган.

Мерих выразил этим жестом свое волнение, добавил он.