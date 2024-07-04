Шавкат Мирзиёев прилетел в Физули фото
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Азербайджан для участия в предстоящем в Шуше неофициальном Саммите Организации тюркских государств (ОТГ).
В Физулинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги стран-членов ОТГ, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Шавката Мирзиёева встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.