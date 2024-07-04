Минздрав советует пить много воды, носить очки и кепки

Министерство здравоохранения Азербайджана призывает граждан беречь себя от пагубного воздействия солнца в жаркую погоду, принимать меры по защите от солнечного удара.

«Из-за жарких погодных условий летнего сезона может возникнуть опасность для здоровья, такая как тепловой и солнечный удар. Это приводит к общему перегреву организма, повышению температуры тела и нарушению важных функций. Основные признаки теплового и солнечного удара включают покраснение лица, сильные головные боли, обморок, потемнение в глазах, сердцебиение, тошноту, кровотечение из носа и потерю зрения.

Человека, подвергшегося солнечному или тепловому удару, необходимо немедленно перенести на свежий воздух, в тень и обеспечить нормальную вентиляцию.

В летний сезон особенно важно употреблять достаточное количество жидкости и избегать чрезмерной нагрузки на организм.

Постоянное потребление фруктов и овощей в этот сезон приносит много пользы. Они являются источником витаминов, минералов, пищевых волокон и воды, что особенно важно в условиях возможного обезвоживания организма.

Потребление несбалансированных и неполезных продуктов, жирной пищи, спиртных и сладких напитков в летний сезон может вызвать раздражение пищеварительной системы, запоры и нарушение работы почек.

Слишком интенсивные физические нагрузки в жаркую погоду могут быть опасны для здоровья.

Для защиты головы от солнца рекомендуется использовать солнцезащитные очки, защитные кепки и одежду с длинными рукавами.

На открытом воздухе, особенно в жаркие летние дни, оптимальное время для нахождения под солнцем считается до 10 утра и после 18 часов вечера», - сказали в министерстве.