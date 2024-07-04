Встречу Орбана с Путиным обсудят в НАТО

На ближайшем саммите НАТО представители альянса обсудят итоги визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщают российские СМИ.

Столтенберг подчеркнул, что Орбан представляет в Москве не НАТО, а свою собственную страну. Тем не менее, на саммите, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля, венгерский премьер, вероятно, поделится с союзниками своими соображениями о результатах переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Я ожидаю, что на саммите в Вашингтоне будет возможность обсудить это и затронуть дискуссии [Орбана] в Москве. [Такие обсуждения] регулярно проходят между союзниками», — сказал Столтенберг.

5 июля премьер Венгрии прибыл в Москву. По словам его пресс-секретаря Берталана Хаваши, в рамках визита Орбан намерен обсудить с Путиным пути урегулирования украинского конфликта.