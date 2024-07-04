Путин о цели визита Орбана

Россия воспринимает визит премьера Венгрии Виктора Орбана как попытку восстановить диалог с Западом, придать ему дополнительный импульс. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Орбаном.

Венгрия в течение следующего полугода председательствует в Совете ЕС. С учетом этого лидеры обменялись мнениями о текущих отношениях России и Евросоюза. Как отметил Путин, эти отношения сейчас находятся на самой низкой точке. Также обсуждалась возможная будущая архитектура безопасности на континенте.

"Конечно, господин премьер-министр излагал в целом известную нам западную точку зрения. В том числе и с точки зрения интересов Украины. Тем не менее, мы признательны господину премьер-министру за посещение Москвы. Воспринимаем это как попытку восстановить диалог и придать ему какой-то дополнительный импульс", - сказал Путин.

Путин также подчеркнул, что Орбан рассказал о своих встречах в Киеве, где он предлагал прекращение огня.

"Господин премьер-министр рассказал о своих недавних встречах в Киеве, где он выступил с рядом предложений, в частности с призывом прекратить огонь, чтобы создать условия для начала переговоров с Россией.

Безусловно, состоялся достаточно обстоятельный, прямой и честный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, в том числе и по украинскому конфликту. Поговорили и о возможных путях его урегулирования", - сказал российский лидер.