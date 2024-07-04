18:08

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в городе Ханкенди отеля Palace после капитального ремонта и реставрации. Глава государства был проинформирован об условиях, созданных в отеле. Здесь есть 54 номера различного типа, созданы самые современные пространства для заведений общественного питания. Ресторан, состоящий из открытой и закрытой террас, сможет принимать 300 гостей. Кроме того, здесь будут функционировать ресторан для завтраков, рестораны Şirin Coffee & Bakery, Cafe Park-Fast Food и Dəfnə. В зонах развлечений и отдыха отеля созданы SPA-центр, сауна и крытый бассейн, спортивный зал. Гости смогут насладиться прекрасным видом, открывающимся из отеля Palace, расположенного в центре Ханкенди.

Ильхам Алиев также заложил фундамент ханкендинского Конгресс-центра. Главе государства сообщили, что общая площадь Конгресс-центра составит 6 тысяч квадратных метров, площадь застройки - около 2 тысяч квадратных метров. В четырехэтажном здании центра будут залы для проведения различных мероприятий и приемов. Здесь также будут созданы спортзал, крытый бассейн и СПА-зона. Ильхам Алиев был проинформирован и о проекте отеля «Ханкенди», входящем в комплекс Конгресс-центра. Было отмечено, что общая площадь отеля составляет 3800 квадратных метров, площадь застройки – 900 квадратных метров. В отеле будет 105 номеров различного типа. Кроме того, здесь будут созданы современнейшие пространства для заведений общественного питания. На первом этаже здания будет функционировать ресторан Lobby Lounge & Terrace. В комплексе, который построят в самобытном архитектурном стиле Карабаха, будут созданы отвечающие современным требованиям условия для проведения мероприятий республиканского и международного значения.

* * * 17:40 В городе Ханкенди состоялось открытие после капитального ремонта и реставрации отеля «Карабах». В открытии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Управляющий делами президента Азербайджанской Республики Рамин Гулузаде проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что отель был сдан в эксплуатацию в середине прошлого века. В 2023 году, после полного восстановления территориальной целостности Азербайджана в результате 24-часовых антитеррористических мероприятий, согласно поручению президента Ильхама Алиева, в отеле начались работы по ремонту, реставрации и реконструкции. После работ по реконструкции зданию возвращен первоначальный вид.