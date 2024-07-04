Геополитический сдвиг. Новая ось: Баку-Анкара-Исламабад-Пекин заметки на полях
Завершившийся накануне саммит ШОС показал, что на ее территории происходят тектонические геополитические сдвиги.
На полях ШОС подписан договор о стратегическом партнерстве Баку и Пекина, Беларусь стала полноправным членом организации, намечен целый пакет двусторонних экономических проектов между государствами-членами Организации.
На нынешнем саммите произошло то, о чем мои коллеги предупреждали уже не один год: ШОС была нужна Китаю в том числе и как инструмент мягкого вытеснения России из тех сфер влияния на постсоветском пространстве, которая она традиционно считала своей вотчиной.
Причем это было обставлено с присущей китайцам изящностью: изначально России негласно была предоставлена «особая роль» в ШОС и право приводить туда новых членов – сначала Индию, затем Иран, а теперь и Беларусь. Затем негласно была принята формула раздела власти: Москва – это про безопасность Центральной Азии, Пекин – про экономику.
И Кремль долгое время во все это верил. И про безопасность, и про «особый статус». Тщательное чтение информационных лент, освещавших нынешнюю встречу лидеров ШОС, не оставляло сомнений – это был первый саммит Шанхайской организации, где Москва была лишь «одним из» участников без всяких намеков на некую ее эксклюзивность.
Бишкек, Ташкент и Пекин окончательно решили строить железную дорогу в обход российской территории. Баку заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем. И вообще на всех, кто в очередной раз дал понять Кремлю, что его авантюра в Украине – его личная проблема, и решивших соблюдать в этом вопросе строгий нейтралитет.
Что же касается Баку и его стратегического партнерства с Китаем, то здесь ситуация особенная, в чем-то уникальная. Если уж Азербайджан взял курс на многовекторность, то соглашение с Пекином – оно в самый раз. Баку-Анкара-Исламабад-Пекин – это та ось, которая в ближайшие годы, в партнерстве с Организацией тюркских государств, будет определять геополитический и геоэкономический климат региона в обозримой перспективе.
Да, дорого, да, затратно, да, выгоды для обывателя неочевидны. Но по итогу реализации этих проектов Баку получит роль, о которой мечтали в регионе еще 30 лет назад. Коридору Китай-Азербайджан через Центральную Азию и далее в Турцию и Европу все-таки быть.