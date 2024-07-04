На нынешнем саммите произошло то, о чем мои коллеги предупреждали уже не один год: ШОС была нужна Китаю в том числе и как инструмент мягкого вытеснения России из тех сфер влияния на постсоветском пространстве, которая она традиционно считала своей вотчиной.

Причем это было обставлено с присущей китайцам изящностью: изначально России негласно была предоставлена «особая роль» в ШОС и право приводить туда новых членов – сначала Индию, затем Иран, а теперь и Беларусь. Затем негласно была принята формула раздела власти: Москва – это про безопасность Центральной Азии, Пекин – про экономику.

И Кремль долгое время во все это верил. И про безопасность, и про «особый статус». Тщательное чтение информационных лент, освещавших нынешнюю встречу лидеров ШОС, не оставляло сомнений – это был первый саммит Шанхайской организации, где Москва была лишь «одним из» участников без всяких намеков на некую ее эксклюзивность.

Бишкек, Ташкент и Пекин окончательно решили строить железную дорогу в обход российской территории. Баку заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем. И вообще на всех, кто в очередной раз дал понять Кремлю, что его авантюра в Украине – его личная проблема, и решивших соблюдать в этом вопросе строгий нейтралитет.