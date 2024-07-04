В Британии новые министры

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил Дэвида Лэмми министром иностранных дел Соединённого Королевства. А новым министром обороны Соединенного Королевства назначен Джон Хили. Об этом пишут зарубежные СМИ.

64-летний Хили успел поработать в правительстве Тони Блэра (1997-2007), в том числе на посту замминистра финансов (2002-2005). До избрания в Палату общин в 1997 году Хили, окончивший Кембриджский университет, где изучал социологию и политологию, был директором по общественным кампаниям Британского конгресса тред-юнионов.

В мае Хили посетил Киев, где встретился с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым, заверив их в продолжении курса на поддержку украинских властей в случае прихода к власти лейбористов. Новый глава британского оборонного ведомства выступает за увеличение расходов на военные нужды до 2,5% ВВП (в настоящее время примерно 2,3% ВВП).