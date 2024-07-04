Европейские чиновники Байдена не хотят

Европейские чиновники полагают, что президенту США Джо Байдену стоит рассмотреть возможность не баллотироваться на новый срок в ноябре в пользу кандидата от Демократической партии, который сможет одержать победу над республиканцем Дональдом Трампом. Они убеждены, что это может позволить сохранить единство в НАТО по вопросу поддержки Украины, пишет Bloomberg.

Агентство сообщает, что некоторые официальные лица Евросоюза уже обеспокоены состоянием президента Байдена на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля.

По словам чиновника одной из стран G7, без помощи телесуфлера Байден становится непредсказуемым.

Агентство добавляет, что на саммите будут самым внимательным образом изучаться каждый шаг, жест и реплика президента. Любые потенциальные ошибки, которые он может допустить на закрытых встречах, наверняка будут обсуждаться участниками и могут усилить требования о его отставке.

Как пояснил агентству неназванный высокопоставленный дипломат НАТО, приоритетом окружения президента на саммите альянса станет смещение внимания с Байдена. Взамен в США намерены сосредоточиться на теме помощи Украине.

Однако агентство также подчеркнуло, что, несмотря на потерю поддержки со стороны чиновников ЕС, в странах сообщества по-прежнему разделяют подход Байдена к коллективной безопасности в рамках НАТО. Эта поддержка только усилилась после того, как в ходе дебатов 27 июня Байден задал Трампу вопрос о том, будет ли он защищать НАТО в случае конфликта с Россией. В ответ Трамп лишь пожал плечами.

«Это неутешительный ответ [Трампа] для стран, которые на протяжении 75 лет зависели от обязательств США в сфере безопасности, считая их основой своей обороны», - пояснил бывший представитель США при НАТО (2009-2013) Иво Даалдер.