Полуфинал конкурса Yüksəliş в Баку

Ульвия Худиева, собкор 21:20

5 июля начался полуфинальный этап конкурса Yüksəliş. Как сообщает корреспондент haqqin.az, полуфинал, который проводится в бакинском Экспоцентре, посетили председатель организационного комитета конкурса - заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Фарах Алиева., председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, председатель правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев, министр науки и образования Эмин Амруллаев, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса Yüksəliş Фархад Гаджиев, а также ректоры высших учебных заведений.

Фарах Алиева в своем выступлении отметила, что за последние пять лет Азербайджан пережил много событий: пандемию, войну, освобождение земель от оккупации, восстановление суверенитета. Качество жизни людей повысилось: «Мы ищем управляющих, отличных от тех, кто был в 2019 году».

Руководитель рабочей группы Фархад Гаджиев сообщил, что большинство участников, прошедших в полуфинал, набрали высокие баллы на вступительных экзаменах. В полуфинале конкурса Yüksəliş участвуют 328 человек из 15 877 подавших заявки. Из них 47 - женщины и 281 - мужчины. Большинство участников в возрасте от 21 до 40 лет. В возрастной категории 41-50 лет участвует 11 человек. «В конкурсе мало участников из регионов. В следующих конкурсах мы постараемся увеличить их число. В первый день полуфинального этапа участники продемонстрируют свои знания и навыки в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», — сказал Гаджиев.

В следующие дни полуфинала участники будут бороться по кейсам, а их восемь компетенций (стратегическое мышление, управление эффективностью, ориентированность на результат, командная работа, коммуникативные навыки, управление изменениями и инновациями, социальная ответственность, лидерство) оценят эксперты. Процесс оценки проводится методом «Оценочной конференции», основанным на международном опыте. Компетенции кандидатов будут оцениваться на основе их подходов к выполнению заданий. Кейсы, представленные участникам, подготовлены с учетом современного мирового опыта и передовых форматов и охватывают экономику, социальные, кадровые и восстановительные сферы Азербайджана. Полуфинальный этап завершится 7 июля. Участников, успешно прошедших этот этап, ждет финал, который пройдет 19-21 июля. Таким образом завершится четвертый конкурс Yüksəliş.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев в своем выступлении отметил, что конкурс Yüksəliş планируется проводить и среди более молодых возрастных групп. Министр напомнил, что сегодня президент Азербайджана ознакомился с реконструкционными работами в Карабахском университете: «Хочется верить, что среди победителей конкурса Yüksəliş будет много тех, кто захочет преподавать и внести свой вклад в развитие Карабахского университета. Карабахский университет — это новый взгляд на азербайджанское образование. Из 800 кандидатов, подавших заявки на программу обучения за рубежом, 160 были приняты в топ-10 университетов мира. Наша цель — обеспечить продолжение этого процесса».

Малейка Аббасзаде заявила, что их цель — формирование мощной экономики знаний. Без развития человеческого капитала инновационное будущее невозможно: «С этой точки зрения конкурс Yüksəliş является соревнованием, способствующим развитию человеческого капитала. Образовательная система должна быть опережающей, чтобы соответствовать требованиям современного общества. Ранее знания, полученные с высшим образованием, были актуальны 20-25 лет, а сегодня этот срок сократился до 5-7, а в некоторых областях до 2-3 лет. То есть актуальность знаний, преподаваемых в высших учебных заведениях, сохраняется недолго». Также на мероприятии было сообщено, что полуфинал и финал четвертого сезона конкурса Yüksəliş посвящены объявленному президентом Ильхамом Алиевым «Году солидарности ради зеленого мира» под девизом «Озеленяй природу, улучшай мир».