Советник Асада скончалась после ДТП

Советник президента Сирии Башара Асада Луна аш-Шибль умерла от травм, полученных в ДТП. Об этом сообщили в президентской канцелярии.

Авария произошла 2 июля по дороге в столицу страны Дамаск. Автомобиль, в котором ехала аш-Шибль, вылетел с дороги. Женщину доставили в реанимацию, но врачи не смогли спасти ее жизнь. У нее произошло кровоизлияние в мозг.

Некоторые сирийские СМИ пишут, что авария могла быть преднамеренной, якобы в автомобиль аш-Шибль врезалась бронированная машина.

Луне аш-Шибль было 49 лет. Ранее она работала на катарском телеканале Al-Jazeera Network, затем вернулась в Сирию, поднялась по карьерной лестнице и стала пресс-секретарем и советником Асада.