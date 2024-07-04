Зурабишвили раскритиковала правительство Грузии

Правительство Грузии ставит под угрозу стратегическое партнерство с США. Об этом написала на странице в Facebook президент республики Саломе Зурабишвили, комментируя решение США отложить на неопределенный срок грузино-американские военные учения.

"Правительство Грузии поставило под угрозу европейский путь, приняв закон об "иноагентах", а в результате оскорблений американских партнеров и обвинений в их адрес сейчас уже ставят под угрозу наше стратегическое партнерство, на котором основано усиление наших сил обороны и сближение со стандартами НАТО", - написала Зурабишвили.

Ранее в заявлении Пентагона говорилось, что США отложат на неопределенный срок проведение учений Noble Partner в Грузии, изначально запланированных на 25 июля - 6 августа 2024 года.