Экспорт саудовской нефти упал до минимума

Экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии в июне сократился до самого низкого уровня за последние десять месяцев в условиях жесткой конкуренции на ключевых рынках и роста спроса на это сырье внутри самой страны. По подсчетам агентства Bloomberg, в июне Саудовская Аравия экспортировала около 168 млн баррелей, то есть около 5,6 млн баррелей в день.

Если рассматривать ситуацию поставок на рынки двух крупнейших покупателей — Китая и Индии, тенденция еще очевиднее. В июне в Китай уходили около 1,27 млн баррелей нефти в день. И это самый низкий объем с середины 2020 года, когда был самый разгар пандемии COVID-19 и резкое падение спроса на нефть. С поставками в Индию, отмечает Bloomberg, ситуация чуть лучше: они упали в июне до самого низкого уровня с 2021 года. В целом объем экспорта саудовской нефти в Индию стабильно сокращается с начала 2022 года. Это объясняется возросшими поставками туда российской нефти. Во втором квартале текущего года Россия поставляла в Индию около 1,65 млн баррелей в день. В Китае конкуренцию Саудовской Аравии также теперь составляет Россия, а также Иран и Венесуэла.

Играет роль и сезонный фактор, отмечает Bloomberg. Из-за сильной жары в Саудовской Аравии — температура воздуха в июне там поднималась до +44°С — вырос спрос на топливо для выработки электроэнергии, чтобы могли работать кондиционеры. Кроме того, полагает агентство, сокращение поставок выглядит как готовность Саудовской Аравии на время уступить рынки ее союзникам, включая Россию, чтобы удержать эти страны в ОПЕК+.