Как сообщает АзерТАдж, помощник президента Азербайджанской Республики Анар Алакбаров проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что работы по реставрации, проводимые в мечети Ашагы Говхар Ага, подвергшейся армянскому вандализму в годы оккупации города Шуша, завершились. Мечеть Ашагы Говхар Ага, созданная в XIX веке по проекту архитектора Кербелаи Сафихана Гарабаги, считается первой из мечетей, построенных в Шуше дочерью Ибрагим хана Говхар Ага. Мечеть Ашагы Говхар Ага – один из историко-архитектурных символов города. Шуша исторически состояла из 17 верхних и нижних кварталов. Мечеть Ашагы Говхар Ага была названа так потому, что размещалась в нижней части города. Для того, чтобы мечеть выглядела выше и привлекательнее, архитектор разместил минареты на заднем фасаде. Цилиндрические минареты двухэтажной мечети сложены из кирпича, зал для богослужения покрыт арочным куполом в форме полуокружности.

Во время оккупации Шуши здание и минареты мечети серьезно пострадали, подвергшись обстрелу бронетехники армян, мечеть стала жертвой вандализма.

В декабре 2021 года Фонд Гейдара Алиева при поддержке PASHA Holding приступил к реставрационным работам. К проекту были привлечены специалисты из Австрии, Италии, Латвии и Турции. Одни из самых крупных восстановительных работ, осуществленных в Шуше Фондом Гейдара Алиева, были проведены в мечети Ашагы Говхар Ага с учетом масштабов ее разрушения.

Реставрационные работы, проведенные с сохранением первоначального архитектурного стиля, охватили не только мечеть, но и здание медресе на прилегающей к ней территории. В мечети были проведены земляные работы, извлечен грунт и подготовлен щебневый слой. Кроме того, осуществлены работы, связанные с покрытием внешней поверхности куполов на крыше специальной шпатлевкой. С участием зарубежных специалистов части исторических орнаментов на внутренней поверхности сводов были укреплены методом микроинъекций. Построенные в более поздний период в части медресе стены были снесены, проделаны работы по заполнению несущих стен с помощью инъекций.

В ходе реставрационных работ в мечети Ашагы Говхар Ага был выявлен ряд фактов армянского вандализма. Так, на стенах обнаружены различные надписи, изменения, в том числе высеченный на стене крест. Часть развалин здания медресе, подвергшегося армянскому вандализму во время оккупации, законсервирована. Каждый посетитель мечети может стать свидетелем фактов, демонстрирующих армянский вандализм против историко-религиозного памятника.

Отметим, что в историческом здании медресе на территории мечети в настоящее время создан музей. В экспозиции на тему «Музей Карабаха и Восточного Зангезура: до и после оккупации. Возрождение» представлены факты о Карабахе и Восточном Зангезуре до оккупации, религиозных, исторических и культурных памятниках, разрушенных армянами в годы оккупации, экоциде, а также информация, фото- и видеоматериалы о возрождении региона в настоящее время.

В музее собрана информация о сохранении историко-культурного наследия, национально-духовных ценностей в Азербайджане, известном в мире как толерантная страна, постоянном внимании, уделяемом восстановлению и защите религиозных памятников. Храмы различных религий в нашей стране во все времена охранялись на высоком уровне, мечети, церкви и синагоги ремонтировались и реставрировались. Территории Карабаха и Восточного Зангезура, где формировалась древняя культура азербайджанского народа, всегда были богаты историческими, материально-культурными и религиозными памятниками. К сожалению, в период почти 30-летней оккупации все религиозные памятники на исконных азербайджанских землях подверглись вандализму. Армянские агрессоры разрушили города и районы, находившиеся там жилые и административные здания, всю инфраструктуру, разграбили природные ресурсы, подвергли религиозные, исторические и культурные памятники на этих территориях актам вандализма.

Одним из самых тяжелых последствий оккупации является преднамеренное разрушение и уничтожение культурного наследия, имеющего общечеловеческое значение, в том числе памятников, относящихся к Исламу. Согласно предварительным подсчетам, в период оккупации разрушены до основания 65 мечетей, однако эти цифры, к сожалению, постепенно возрастают. Для отражения общей картины вандализма, которому подвергся ряд религиозных памятников на территориях Карабаха и Восточного Зангезура, и доведения этих реалий до мировой общественности в музее представлены фото- и видеоматериалы.

А в разделе музея «Исторические и культурные памятники, разрушенные в период оккупации» экспонируются фото- и видеоматериалы, отражающие исторические и культурные памятники, подвергшиеся вандализму в период оккупации. Еще до Первой Карабахской войны государственную регистрацию в регионе прошли 705 исторических и культурных памятников. В результате оккупации Карабаха, Восточного Зангезура, а также расположенных на границе с Арменией 7 сел Газахского района и нахчыванского села Кярки были уничтожены 22 музея, где хранились более 100 тысяч артефактов, 927 библиотек, книжный фонд которых состоял из 4,6 миллиона книг, 85 музыкальных школ, 4 театра, 2 концертных зала, 4 художественные галереи и 808 мест отдыха. На территориях, освобожденных от оккупации во время Второй Карабахской войны, были разрушены около 400 памятников.

В разделе «Экоцид в период оккупации» до посетителей доводятся факты о том, что в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, продолжавшейся около 30 лет оккупации, наряду с нарушением прав человека и многочисленных норм международного права, социально-экономическими последствиями и ущербом, причиненным культурному наследию, был совершен невиданный экологический террор, разграблены природные ресурсы страны.

В разделе «Конец 30-летнего ожидания» представлены информация, фото- и видеоматериалы о славной Победе, одержанной победоносной Азербайджанской армией в 44-дневной войне, о том, что положен конец тоске по Родине людей, которые около 30 лет жили мечтой о возвращении в родные края.

В разделе «Возрождение Карабаха и Восточного Зангезура» демонстрируются материалы, посвященные возвращению жизни в Карабах и Восточный Зангезур. Созидательные меры, принимаемые под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, направлены как на возрождение Карабаха и Восточного Зангезура, так и на восстановление национальной памяти азербайджанского народа, доведение до мира богатых исторических традиций и национально-культурных ценностей. В музее также демонстрируются фото- и видеоматериалы, отражающие процесс возрождения.

Здесь можно ознакомиться с различными изданиями о Карабахе и Восточном Зангезуре. В музее в рамках международного фотопроекта «Четыре времени года в Шуше» также представлены работы, отражающие виды города Шуша – жемчужины Карабаха.