На чемпионате Европы по футболу в Германии началась четвертьфинальная стадия.

В Штутгарте сборная Испании выбила из борьбы хозяев чемпионата немцев, победив 2:1.

Дани Ольмо на 51-й минуте вывел испанцев вперед. Германии удалось перевести матч в дополнительное время благодаря голу Флориана Вирца на 89-й минуте. А в экстратайме все решил мяч Микеля Мерино на 119-й минуте.

В полуфинале Испания сыграет с победителем матча Франция - Португалия, который начнется сегодня в 23:00.