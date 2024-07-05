В мероприятии, прошедшем в Москве, приняли участие ректор МГИМО Анатолий Торкунов, ректор Азербайджанской спортивной академии Фуад Гаджиев и официальные лица, представляющие оба вуза.

Анатолий Торкунов и Фуад Гаджиев вручили дипломы первым выпускникам программы. Во вступительной речи ректор МГИМО подчеркнул, что совместная образовательная программа является ярким примером дружбы и сотрудничества между нашими странами, что МГИМО и Азербайджанская спортивная академия вместе открыли новую страницу в сфере образования и внесли большой вклад в подготовку профессиональных специалистов для рынка труда.

Выступая на мероприятии, ректор Азербайджанской спортивной академии Фуад Гаджиев отметил, что уникальной особенностью программы является то, что она создает возможность подготовки конкурентоспособных специалистов мирового уровня. Благодаря этой программе выпускники получают обширные знания и опыт в сфере спортивного менеджмента. За время обучения студенты посетили Москву и Сочи, ознакомились с опытом квалифицированных специалистов Российской Федерации в области спортивного менеджмента и маркетинга. Они также посещали крупные спортивные объекты и тренировочные базы олимпийцев.

Студент Фарид Халилов, один из первых выпускников программы двойного диплома, принял участие в этом важном мероприятии и выразил благодарность всем, кто поддерживал его на этом пути. Он подчеркнул, что каждый из выпускников продолжит свою миссию и постарается добиться достижений в области спорта.

Отметим, что данная программа была утверждена в 2022 году согласно соглашению, подписанному между Азербайджанской спортивной академией и Московским государственным университетом международных отношений. Программа предоставляет студентам, обучающимся в области спортивного менеджмента, опыт и знания двух вузов, а также обеспечивает качественное образование на международном уровне. Согласно соглашению, предусмотрено создание и развитие академических и других взаимоотношений, направленных на повышение уровня образования, и в этом году семь студентов получили звание выпускника.