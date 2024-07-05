Белый дом о графике Байдена: Будет работать рано утром и поздно вечером

Президент Соединенных Штатов Джо Байден продолжит работать в полную силу, в том числе рано утром и поздно вечером. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщают зарубежные СМИ.

«Эта работа 24/7 365 дней в неделю. Рано утром, поздно утром, я имею в виду поздние дни, пардон. Это продолжится», — сказала Жан-Пьер журналистам.

В администрации президента при этом отметили, что глава государства признает важность баланса труда и отдыха.

Таким образом в Белом доме прокомментировали вчерашнее заявление Байдена о том, что у него слишком тяжелый график, который мешает ему выспаться. По словам главы Белого дома, ему нужно меньше работать и избегать мероприятий в вечернее время.