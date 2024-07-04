Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом на полях заседания Совета министров иностранных дел Организации Тюркских государств (ОТГ) в рамках Неформального саммита глав стран-участниц ОТГ, которое пройдет в Шуше. Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

Были подробно обсуждены вопросы, связанные с союзническим азербайджано-турецким сотрудничеством, основанном на братстве, взаимной поддержке и солидарности, региональное и международное сотрудничество в рамках различных организаций и форматов, а также вызовы и вопросы глобальной безопасности.

Стороны подтвердили важность укрепления ОТГ для активизации сотрудничества в тюркском мире, использования существующих возможностей в различных сферах, включая экономику, торговлю, инвестиции, энергетическую безопасность, транспорт и коммуникации, борьбу с изменением климата и т. д.

На встрече также были обсуждены региональное восстановление в постконфликтный период и мирные усилия, текущее состояние процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.