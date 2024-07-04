Госдеп обеспокоен

Госдепартамент выражает беспокойство визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и считает, что поездка не будет способствовать урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил зарубежным СМИ представитель внешнеполитического ведомства США.

"Мы обеспокоены тем, что премьер-министр Орбан решил предпринять эту поездку в Москву, которая не будет способствовать достижению мирного урегулирования и является контрпродуктивной для продвижения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", - заявили в пресс-службе Госдепа.

Там также утверждали, что "Россия может закончить войну на Украине уже сегодня" путем вывода войск с украинских территорий.

В Кремле 5 июля прошли переговоры Путина и Орбана, которые продлились более 2,5 часа. Они проходили при участии делегаций, в которые входили главы МИД обеих стран.