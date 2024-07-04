Выборы президента в Иране: начался подсчет голосов

Голосование во втором туре выборов президента Ирана завершено, начался подсчет голосов. Об этом сообщил представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами. Его слова приводят иранские СМИ.

Явка во втором туре президентской гонки в Иране за два часа до закрытия избирательных участков уже превысила 40%, сообщил представитель иранского избирательного штаба Мохсен Эслами.

«Хорошие показатели явки населения во втором туре привели к тому, что мы преодолели тот уровень, который был в первом туре», - заявил он.

В первом туре приняли участие 24,5 млн из 61 млн избирателей - явка составила 40%, что стало самым низким показателем за 45 лет существования Исламской Республики.

Явка во втором туре выборов главы исполнительной власти Ирана, по предварительным данным, достигла 49,18% - отдали свои голоса более 30 млн из 61 млн избирателей, сообщил член исполнительного комитета по организации президентских выборов Алиреза Салими.

Ранее иранский избирком в третий раз продлил время для голосования на президентских выборах, избиратели смогут отдать свой голос до 00:00 по местному времени.

На пост главы исполнительной власти Ирана претендуют консерватор Саид Джалили и реформист Масуд Пезешкиан. В первом туре никто из них не набрал больше 50% голосов.