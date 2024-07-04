Байден и Зеленский встретятся в Вашингтоне

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне проведет коллективную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами других стран, подписавших двусторонние соглашения с Киевом. Об этом заявил на специальном онлайн-брифинге, посвященном предстоящему 9-11 июля саммиту альянса, представитель администрации США высокого ранга, пишут зарубежные СМИ.

"На полях саммита президент Байден проведет мероприятие с президентом Зеленским и примерно 20 нашими союзниками и партнерами, которые подписали двусторонние соглашения по безопасности с Украиной", - сказал американский чиновник.

Ранее, выступая на мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании в штате Висконсин, Байден упомянул прошедшие 27 июня теледебаты с Трампом.

"Не могу сказать, что это было мое лучшее выступление, но с тех пор было множество спекуляций на тему того, что Джо будет делать, останется ли он в гонке.

Скажу как можно более ясно. Я остаюсь в гонке, и я одержу победу над Дональдом Трампом", - заявил Байден.