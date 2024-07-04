Руслан Баширли, спецкор, Анкара 01:24

После муниципальных выборов в Турции в марте нынешнего года лидер Республиканской народной партии (CHP) Озгюр Озель только в июне как минимум трижды убеждал турецкую общественность, что его партия не желает досрочных выборов. И вот два дня назад Озель вдруг заявляет журналистам, аккредитованным при парламенте Турции, дословно следующее: «Давайте примем решение завтра, и через два месяца состоятся выборы».

Столь резкое изменение позиции лидера CHP, естественно, не могло не вызвать вопросы. Безусловно, выражение «в политике обещания не имеют значения» никогда не теряло и вряд ли утратит свою актуальность. И тем не менее, в политике каждое заявление, равно как и каждый шаг, имеют свои причины. Сегодня в политических кулуарах Анкары все активнее распространяются слухи о союзе, сформированном против Озгюра Озеля бывшим лидером CHP Кемалем Кылычдароглу и мэром Стамбула Экремом Имамоглу, сблизившихся в преддверии съезда Республиканской народной партии, намеченного на сентябрь. Поговаривают, что в уже ближайшие дни Кылычдароглу и Имамоглу встретятся за обедом, чтобы объединить свои силы. И эти слухи не могут не тревожить нынешнего лидера СНР.

Дело в том, что если Имамоглу и Кылычдароглу действительно объединят свои силы, то Озель, который впервые за последние 41 год принес на муниципальных выборах победу СНР, вероятнее всего, не сможет устоять против этого политического тандема. В конце концов, удалось же самому Озгюру Озелю, создав всего несколько месяцев назад союз с Имамоглу, сместить Кемаля Кылычдароглу с поста лидера Республиканской народной партии. Отсюда, собственно, и идея о досрочных выборах, посредством которых Озель стремится привлечь внимание и объединить вокруг себя недовольный электорат. По мнению аналитиков, Озель еще до сентябрьского съезда хочет заручиться поддержкой депутатов CHP, которые заняли места в парламенте всего год назад и, естественно, рассчитывают сохранить депутатские мандаты на пять лет каденции, а не рисковать ими в ходе досрочных выборов с непредсказуемыми результатами. Вот только существует ли реальная перспектива досрочных выборов?

Прежде всего следует учесть, что в новой усиленной президентской системе Турции концепция досрочных выборов как таковая отсутствует. И президент, и парламент избираются на стабильный пятилетний срок. Который, правда, не является гарантированным, поскольку парламент или президент могут принять решение о проведении досрочных выборов. Но юридически, в соответствии с новой системой, такой шаг будет квалифицирован как «обновление выборов». И сделать его могут либо президент, либо 3/5 состава парламента (то есть 360 депутатов). В частности, президент может принять решение пойти на «обновление выборов» только в течение своей первой каденции, отказываясь при этом от оставшегося срока, но сохраняя право выдвинуть свою кандидатуру повторно, что рискованно как с политической, так и с социальной точек зрения. Если же президент примет решение «обновить выборы» во время второго срока, то он отказывается от срока, оставшегося до конца его второй каденции, и лишается права баллотироваться повторно. Таким образом, президент может пойти на этот шаг только в исключительных, чрезвычайных случаях, когда нет альтернативных вариантов.

Учитывая, что на данный момент Реджеп Тайип Эрдоган вступил во второй президентский срок и лишь десять месяцев назад получил 52 процента голосов избирателей, «обновление выборов» однозначно не входит в его планы. Напомним, что сразу после завершения муниципальных выборов Эрдоган заявил: «У нас впереди 4 года без выборов», положив тем самым конец спекуляциям на эту тему. Максимально не заинтересовано в досрочных выборах и правительство Турции. Особенно в момент, когда министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек реализует новую программу, которая, как ожидается, даст к 2026 году позитивные результаты в обуздании инфляции и решении экономических проблем страны. Что же касается Республиканской народной партии, имеющей в парламенте Турции 127 депутатов, даже в случае, если решение ее руководства поддержат все оппозиционные фракции, получить 3/5 голосов будет невозможно даже теоретически. Не говоря уже о том, что помимо Озгюра Озеля ни одна из коалиционных или оппозиционных партий требований о проведении досрочных выборов не выдвигает.