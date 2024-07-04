И снова выборы в Турции? Где логика? наша корреспонденция
После муниципальных выборов в Турции в марте нынешнего года лидер Республиканской народной партии (CHP) Озгюр Озель только в июне как минимум трижды убеждал турецкую общественность, что его партия не желает досрочных выборов. И вот два дня назад Озель вдруг заявляет журналистам, аккредитованным при парламенте Турции, дословно следующее: «Давайте примем решение завтра, и через два месяца состоятся выборы».
Столь резкое изменение позиции лидера CHP, естественно, не могло не вызвать вопросы.
Безусловно, выражение «в политике обещания не имеют значения» никогда не теряло и вряд ли утратит свою актуальность. И тем не менее, в политике каждое заявление, равно как и каждый шаг, имеют свои причины.
Сегодня в политических кулуарах Анкары все активнее распространяются слухи о союзе, сформированном против Озгюра Озеля бывшим лидером CHP Кемалем Кылычдароглу и мэром Стамбула Экремом Имамоглу, сблизившихся в преддверии съезда Республиканской народной партии, намеченного на сентябрь. Поговаривают, что в уже ближайшие дни Кылычдароглу и Имамоглу встретятся за обедом, чтобы объединить свои силы. И эти слухи не могут не тревожить нынешнего лидера СНР.
Дело в том, что если Имамоглу и Кылычдароглу действительно объединят свои силы, то Озель, который впервые за последние 41 год принес на муниципальных выборах победу СНР, вероятнее всего, не сможет устоять против этого политического тандема. В конце концов, удалось же самому Озгюру Озелю, создав всего несколько месяцев назад союз с Имамоглу, сместить Кемаля Кылычдароглу с поста лидера Республиканской народной партии.
Отсюда, собственно, и идея о досрочных выборах, посредством которых Озель стремится привлечь внимание и объединить вокруг себя недовольный электорат.
По мнению аналитиков, Озель еще до сентябрьского съезда хочет заручиться поддержкой депутатов CHP, которые заняли места в парламенте всего год назад и, естественно, рассчитывают сохранить депутатские мандаты на пять лет каденции, а не рисковать ими в ходе досрочных выборов с непредсказуемыми результатами.
Вот только существует ли реальная перспектива досрочных выборов?
Прежде всего следует учесть, что в новой усиленной президентской системе Турции концепция досрочных выборов как таковая отсутствует. И президент, и парламент избираются на стабильный пятилетний срок. Который, правда, не является гарантированным, поскольку парламент или президент могут принять решение о проведении досрочных выборов. Но юридически, в соответствии с новой системой, такой шаг будет квалифицирован как «обновление выборов». И сделать его могут либо президент, либо 3/5 состава парламента (то есть 360 депутатов).
В частности, президент может принять решение пойти на «обновление выборов» только в течение своей первой каденции, отказываясь при этом от оставшегося срока, но сохраняя право выдвинуть свою кандидатуру повторно, что рискованно как с политической, так и с социальной точек зрения.
Если же президент примет решение «обновить выборы» во время второго срока, то он отказывается от срока, оставшегося до конца его второй каденции, и лишается права баллотироваться повторно. Таким образом, президент может пойти на этот шаг только в исключительных, чрезвычайных случаях, когда нет альтернативных вариантов.
Учитывая, что на данный момент Реджеп Тайип Эрдоган вступил во второй президентский срок и лишь десять месяцев назад получил 52 процента голосов избирателей, «обновление выборов» однозначно не входит в его планы. Напомним, что сразу после завершения муниципальных выборов Эрдоган заявил: «У нас впереди 4 года без выборов», положив тем самым конец спекуляциям на эту тему.
Максимально не заинтересовано в досрочных выборах и правительство Турции. Особенно в момент, когда министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек реализует новую программу, которая, как ожидается, даст к 2026 году позитивные результаты в обуздании инфляции и решении экономических проблем страны.
Что же касается Республиканской народной партии, имеющей в парламенте Турции 127 депутатов, даже в случае, если решение ее руководства поддержат все оппозиционные фракции, получить 3/5 голосов будет невозможно даже теоретически. Не говоря уже о том, что помимо Озгюра Озеля ни одна из коалиционных или оппозиционных партий требований о проведении досрочных выборов не выдвигает.
По опросам большинства исследовательских компаний также видно, что, несмотря на осознание экономических проблем, абсолютное большинство турецкого общества не является сторонником досрочных выборов, предпочитая стабильную систему.
Кроме того, всего десять месяцев назад, несмотря на последствия землетрясения и экономические проблемы, турецкий народ вновь избрал Эрдогана главой государства.
Подводя итоги, можно сказать, что сегодня в турецком обществе нет реальных предпосылок для проведения досрочных выборов. Особенно на фоне угроз начала Третьей мировой войны, накаленной атмосферы на Ближнем Востоке и планов курдских сепаратистов создать государство на сопредельной с Турцией территории севера Сирии.