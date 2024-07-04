ООН: Повышается риск полномасштабной войны…

Усиление интенсивности обстрелов на границе между Израилем и Ливаном повышает риск полномасштабной войны. Об этом заявили в канцелярии пресс-секретаря генерального секретаря ООН, передают СМИ.

«ООН глубоко обеспокоена ростом интенсивности вчерашних обстрелов через «голубую линию», что повышает риск полномасштабной войны. Эскалации можно и нужно избегать. Мы вновь заявляем, что опасность просчета, который может привести к внезапному и более масштабному пожару, реальна. Политическое и дипломатическое решение - единственный жизнеспособный путь для дальнейших действий», - говорится в сообщении.

4 июля Армия обороны Израиля сообщила, что в ходе массированных обстрелов вооруженные формирования шиитской организации «Хезболла» выпустили по израильской территории 200 ракет и запустили не менее 20 беспилотных летательных аппаратов.