Об операции по удалению почки в Азербайджане мы спрашиваем – они отвечают
Операция по удалению почки называется нефрэктомией. Как сообщает haqqin.az, нефрэктомия входит в Пакет услуг обязательного медицинского страхования. Эту операцию выполняют открытым и закрытым (лапароскопическим) методами. Подходящий хирургический метод выбирается в зависимости от диагноза, тяжести патологии, общего состояния больного и других факторов.
В 2021-2023 годах за счет средств обязательного медицинского страхования было проведено 3359 операций по полному или частичному удалению почек.
Патологическое расширение почки, дисфункция, гнойное воспаление, приводящее к сморщиванию почки, и прочие подобные патологии можно считать показанием к операции. Нефрэктомию назначает врач при невозможности восстановления функции почки, при высоком риске развития опасных для жизни осложнений, а также при операциях по трансплантации почки.
Предоперационные, инструментальные и лабораторные исследования, в том числе анализы крови и мочи, рентгенография органов грудной клетки, ультразвуковое исследование мочеполовой системы, компьютерная томография почек и другие обследования проводятся бесплатно за счет обязательного медицинского страхования.
В обязательное медицинское страхования входят реанимационные и стационарные расходы, связанные с оказанием указанной медицинской помощи лекарственными препаратами и медицинскими расходами, используемыми при госпитализации и операции. Кроме того, в период пребывания в стационаре страховкой покрываются расходы на лабораторное и инструментальное обследование, манипуляции, гистопатологические, цитопатологические исследования, кровь или компоненты крови. Также обязательным медицинским страхованием предоставляется бесплатное питание пациенту и лицам, сопровождающим детей до 12 лет.
После нефрэктомии пациент должен регулярно проходить осмотр у уролога для оценки функциональности оставшейся почки.
Следует отметить, что операция нефрэктомии проводится в государственных больницах, подведомственных TƏBİB. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Государственное агентство обязательного медицинского страхования, для получения медицинских услуг, покрываемых обязательным медицинским страхованием, достаточно с удостоверением личности обратиться в любое государственное медицинское учреждение, подведомственное TƏBİB, и в 9 научно-исследовательских институтов Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.