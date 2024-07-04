Операция по удалению почки называется нефрэктомией. Как сообщает haqqin.az, нефрэктомия входит в Пакет услуг обязательного медицинского страхования. Эту операцию выполняют открытым и закрытым (лапароскопическим) методами. Подходящий хирургический метод выбирается в зависимости от диагноза, тяжести патологии, общего состояния больного и других факторов.

В 2021-2023 годах за счет средств обязательного медицинского страхования было проведено 3359 операций по полному или частичному удалению почек.

Патологическое расширение почки, дисфункция, гнойное воспаление, приводящее к сморщиванию почки, и прочие подобные патологии можно считать показанием к операции. Нефрэктомию назначает врач при невозможности восстановления функции почки, при высоком риске развития опасных для жизни осложнений, а также при операциях по трансплантации почки.