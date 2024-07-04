Орбан о поездке в Москву: Миссия выполнена!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что достиг главной цели своего визита в Москву - начать диалог с президентом России Владимиром Путиным о самой короткой дороге к миру в Украине. Глава венгерского правительства сообщил также, что его миротворческая миссия будет продолжена 8 июля, пишут СМИ.

"Я завершил переговоры с президентом Путиным. Моя цель заключалась в том, чтобы открыть каналы прямой связи и начать диалог о кратчайшем пути к миру. Миссия выполнена! И будет продолжена в понедельник", - написал Орбан в соцсети Х.

8 июля альянс трех партий - "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", Австрийской партии свободы и чешского движения ANO ("Акция недовольных граждан") - планирует объявить о формировании вместе с другими партиями новой правоконсервативной фракции в Европарламенте "Патриоты для Европы". Орбан, являющийся лидером ФИДЕС, рассчитывает, что новая группа евродепутатов предпримет усилия в целях мирного урегулирования конфликта в Украине.