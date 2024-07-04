В Азербайджан хлынул поток китайцев. После переговоров Алиева с Си Цзиньпином что происходит?
После переговоров между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, состоявшихся в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, в Азербайджан хлынул поток китайских туристов.
Согласно информационным ресурсам КНР, в настоящее время на китайских туристических платформах наблюдается резкий рост поисковых запросов об Азербайджане.
Как известно, Ильхам Алиев и Си Цзиньпин подписали совместную декларацию о повышении двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства, один из пунктов которой подтверждает готовность сторон укреплять сотрудничество в сфере туризма и поддерживать его общее развитие.
В документе также указано, что в целях поддержки развития туризма азербайджанская сторона в одностороннем порядке вводит для граждан Китая безвизовый режим сроком на один год, который вступил в силу с момента подписания совместной декларации.
После того как эта новость была обнародована, объем поиска связанных с Азербайджаном туристических направлений на онлайн-платформы путешествий Trip.com вырос на 50 процентов. В частности, объем заказов туристов из материкового Китая, отправляющихся в Азербайджан, увеличился на 85 процентов в годовом исчислении, а количество заказов на туристическое посещение сразу трех стран Южного Кавказа - Грузию, Армению и Азербайджан, подскочило на 103 процента.
Сообщается также, что отныне Пекин и город Урумчи, центр Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, связывают с Баку прямые авиарейсы.
Другая онлайн-платформа путешествий, Fliggy, сообщила в четверг изданию Global Times, что по состоянию на 4 июля 2024 году объем забронированных авиабилетов в Азербайджан увеличился на 336 процентов.
Как сообщили редакции haqqin.az в Государственном агентстве Азербайджана по туризму, Китай, в свою очередь, является одним из основных направлений для туристов нашей страны. Азербайджан же в 2023 году посетили в общей сложности 23.153 гражданина КНР.
На данный момент три страны Кавказа, включая Грузию, Армению и Азербайджан, объявили для китайских туристов безвизовый режим. Армения ввела его с 19 января 2020 года, Грузия — с 28 мая 2024 года.
Как сообщил в четверг изданию GlobalTimes Цзя Цзяньцян, генеральный директор базирующегося в Пекине онлайн-агентства 6renyou, за последние годы некоторые «узкоспециализированные» направления зарубежных путешествий, такие как Южный Кавказ, Центральная Азия и Балканы, стали излюбленными адресами китайских туристов, чему во многом способствовали восстановление международных рейсов и упрощение визового режима.