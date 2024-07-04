Глава «Моссада» вернулся из Дохи с пустыми руками

Директор службы внешней разведки Израиля ("Моссад") Давид Барнеа вернулся из Дохи, где встречался с главой правительства и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани и обсуждал с ним возможную сделку с ХАМАС, предусматривающую прекращение огня в Газе и "обмен пленными".

"Глава "Моссада" недавно вернулся из Дохи с первой встречи с посредниками. Определено, что на следующей неделе команда вылетит для продолжения переговоров. Подчеркиваем, что между сторонами сохраняются разногласия", - передает канцелярия главы правительства Израиля.

Ранее высокопоставленные чиновники, посвященные в детали, заявили, что "ответ ХАМАС хорош, и есть прорыв, но есть серьезные проблемы, которые не решены и могут сорвать переговоры".

Глава ШАБАК Ронен Бар и координатор по освобождению заложников генерал-майор запаса Ницан Алон не присоединились к Барнеа, но, по словам источников, они "согласовывают с ним детали" ведения переговоров.