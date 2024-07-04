Что пообещал Зеленскому новый премьер Британии?

Новый глава британского правительства Кир Стармер заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву. Как передают зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении, распространенном премьерской канцелярией после телефонного разговора лидеров.

"Премьер-министр начал разговор с заявления о том, как важно для него в первый же день пребывания на должности подтвердить непоколебимую приверженность Соединенного Королевства [оказанию поддержки] Украине," - сказано в документе.

Он добавил, что смена консервативного правительства на кабинет лейбористов "никак не повлияет на поддержку со стороны Соединенного Королевства". Он также подчеркнул, что Лондон "продолжит обеспечивать Украину оборонительной помощью". Были затронуты темы предстоящего на следующей неделе саммита НАТО, а также саммита Европейского политического сообщества, который 18 июля примет Великобритания.

Стармер выразил надежду на скорую встречу с Зеленским и условился оставаться с ним в тесном контакте.