Сенатор Уикер из Еревана хочет столкнуть Азербайджан с Россией где ракеты, Зин?!
На днях в Ереване высадился очередной американский политический «десант» - вслед за высокопоставленными чиновниками Государственного департамента, в Армению прибыла двухпартийная делегация Сената США во главе с сенатором-«ястребом» Роджером Уикером.
В рамках визита, начавшегося 3 июля, делегация встретилась с премьер-министром Николом Пашиняном и представителями парламентской оппозиции, а также посетила город Джермук на границе с Азербайджаном.
А 5 июля Уикер и другие члены делегации встретились со спикером парламента Аленом Симоняном, после чего сенатор провел пресс-конференцию, в ходе которой подтвердил, что за усиливающимися контактами с Арменией и активностью в регионе Южного Кавказа стоит общая стратегия США, направленная на ослабление влияния России на бывшие советские республики, или, другими словами, на обуздание «большого русского медведя».
Как и в других регионах мира, Соединенные Штаты объясняют свою стратегию укрепления позиций на Южном Кавказе и вытеснения России из региона принципами демократии и свободы.
В частности, сенатор Уикер заявил, что Армения имеет «сложное соседство», будучи окруженной с одной стороны Россией, имеющей большое влияние в регионе, а с другой – Ираном. По словам сенатора, ни Москва, ни Тегеран не хотят, чтобы на Южном Кавказе торжествовали свобода и демократия.
Он также отметил, что в мире и, в частности, на Южном Кавказе есть силы, пытающиеся свести на нет распространение идей демократии и свободы, и Армения в этом вопросе демонстрирует «большую решимость, чтобы не допустить этого».
По словам Уикера, правительство Армении хочет скорейшего заключения мирного соглашения с Азербайджаном, завершения процесса делимитации и демаркации границ, а также открытия границ с Турцией, добавив, что в этих вопросах Соединенные Штаты полностью поддерживают Ереван и Баку.
Ну, а далее американский сенатор заявил, напрямую обратившись к Азербайджану:
«Остерегайтесь того, к чему может привести объединение с путинской Россией. Я хочу посоветовать нашим друзьям в Азербайджане попытаться понять цену и значимость свободы. Мы видели это много раз. Я хочу передать это предупреждение Азербайджану - быть бдительным, чтобы большой русский медведь не попытался в очередной раз занять доминирующее положение в отношении Баку».
Иррациональность логики американского сенатора вызывает не только сожаление, но и недоумение: что имеет в виду Уикер, говоря об объединении Азербайджана с путинской Россией? Разве Баку входит в интеграционные проекты Москвы или на территории Азербайджана дислоцируются российские войска? А может Баку скрепил военно-политические узы с Кремлем?
Как ни парадоксально, но видимо американского сенатора в Ереване подвела память. Его парализовала амнезия, и в его голове внезапно стерлась информация об активном участии Армении, в которой он отчаянно выступал с бестолковыми заявлениями, в военно-политических и геоэкономических проектах Кремля.
С другой стороны – что получит Азербайджан, если последует советам досточтимого американского сенатора и пойдет на конфронтацию с Россией? Пустые обещания о поставках стратегического вооружения или истребителей F-16, а может апробированную в Украине кощунственную модель циника Салливана: «не дать России проиграть» и «не дать победить Украине/Азербайджану/Грузии/Молдове…»? Сколько еще бессовестные и подлые политики США будут играть судьбами постсоветских народов? И что получила Украина, вступив в неравную схватку с «русским медведем», выражаясь острым жаргоном американского сенатора? Бессовестную полугодичную дискуссию насытившихся кровью украинцев пузатых американских сенаторов: поставлять ли украинцам и дальше вооружение или оставить их безоружными в борьбе с русской интервенцией?!
Сенатору-республиканцу - члену комитета Сената по вооруженным силам очень удобно, сидя где-то на Уолл-стрит выступать с жесткой позицией по отношению к России, и повторять, как мантру, песню об обновлении ядерных сил США или размещении ядерных боеголовок США на военные базы, дислоцированные на территории Южной Кореи…
Но иногда у сенатора наступает прозрение: «Координация России, Ирана и КНДР достигла беспрецедентного масштаба, тогда как в США наблюдается атрофия боевого арсенала». Вот-вот, уже ближе к истине! И спятивший Уикер, смотря правде в глаза, предлагает Азербайджану положиться на атрофию боевого арсенала?!
В ноябре прошлого года Уикер написал письмо пораженному старческой деменцией Байдену с призывом предоставить Украине дальнобойные ракеты. Услышал ли сенатора американский президент? Где ракеты, Уикер?!
Уикеру никто не пишет. Ему не ответил даже постпред США при ООН Томас Гринфилд, когда он выступил с призывом предоставить белорусской оппозиции в изгнании статус постоянного наблюдателя при ООН. Зачем же Уикеру должен отвечать Азербайджан?! Вот в чем вопрос…