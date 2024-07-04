Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 02:47

На днях в Ереване высадился очередной американский политический «десант» - вслед за высокопоставленными чиновниками Государственного департамента, в Армению прибыла двухпартийная делегация Сената США во главе с сенатором-«ястребом» Роджером Уикером. В рамках визита, начавшегося 3 июля, делегация встретилась с премьер-министром Николом Пашиняном и представителями парламентской оппозиции, а также посетила город Джермук на границе с Азербайджаном.

А 5 июля Уикер и другие члены делегации встретились со спикером парламента Аленом Симоняном, после чего сенатор провел пресс-конференцию, в ходе которой подтвердил, что за усиливающимися контактами с Арменией и активностью в регионе Южного Кавказа стоит общая стратегия США, направленная на ослабление влияния России на бывшие советские республики, или, другими словами, на обуздание «большого русского медведя». Как и в других регионах мира, Соединенные Штаты объясняют свою стратегию укрепления позиций на Южном Кавказе и вытеснения России из региона принципами демократии и свободы. В частности, сенатор Уикер заявил, что Армения имеет «сложное соседство», будучи окруженной с одной стороны Россией, имеющей большое влияние в регионе, а с другой – Ираном. По словам сенатора, ни Москва, ни Тегеран не хотят, чтобы на Южном Кавказе торжествовали свобода и демократия.

Он также отметил, что в мире и, в частности, на Южном Кавказе есть силы, пытающиеся свести на нет распространение идей демократии и свободы, и Армения в этом вопросе демонстрирует «большую решимость, чтобы не допустить этого». По словам Уикера, правительство Армении хочет скорейшего заключения мирного соглашения с Азербайджаном, завершения процесса делимитации и демаркации границ, а также открытия границ с Турцией, добавив, что в этих вопросах Соединенные Штаты полностью поддерживают Ереван и Баку. Ну, а далее американский сенатор заявил, напрямую обратившись к Азербайджану: «Остерегайтесь того, к чему может привести объединение с путинской Россией. Я хочу посоветовать нашим друзьям в Азербайджане попытаться понять цену и значимость свободы. Мы видели это много раз. Я хочу передать это предупреждение Азербайджану - быть бдительным, чтобы большой русский медведь не попытался в очередной раз занять доминирующее положение в отношении Баку». Иррациональность логики американского сенатора вызывает не только сожаление, но и недоумение: что имеет в виду Уикер, говоря об объединении Азербайджана с путинской Россией? Разве Баку входит в интеграционные проекты Москвы или на территории Азербайджана дислоцируются российские войска? А может Баку скрепил военно-политические узы с Кремлем?