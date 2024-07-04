Сторонники Пезешкиана уже празднуют победу видео

Сторонники реформиста Масуда Пезешкиана празднуют на ночных улицах Ирана первые результаты второго тура выборов.

А На улицах Тебриза звучат песни на азербайджанском языке.

Тем временем подсчет голосов продолжается: на данный момент уже подсчитано 5 819 911 бюллетеней. Об этом заявил представитель избирательного штаба страны Мохсен Эслами.

Согласно результатам, Масуд Пезешкиан набрал 2 904 227 голосов, Саид Джалили – 2 815 566.

Таким образом, Джалили сокращает разрыв после подсчета почти 6 миллионов бюллетеней.