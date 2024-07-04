Сторонники Пезешкиана уже празднуют победу видео
Сторонники реформиста Масуда Пезешкиана празднуют на ночных улицах Ирана первые результаты второго тура выборов.
July 5, 2024
А На улицах Тебриза звучат песни на азербайджанском языке.
July 6, 2024
Тем временем подсчет голосов продолжается: на данный момент уже подсчитано 5 819 911 бюллетеней. Об этом заявил представитель избирательного штаба страны Мохсен Эслами.
Согласно результатам, Масуд Пезешкиан набрал 2 904 227 голосов, Саид Джалили – 2 815 566.
Таким образом, Джалили сокращает разрыв после подсчета почти 6 миллионов бюллетеней.