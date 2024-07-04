6 июля президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Азербайджан с целью участия в неформальном саммите глав государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Шуше.

В честь высокого гостя в международном аэропорту Физули, где развевались национальные флаги стран-участниц ОТГ, был выстроен почетный караул.

Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и других официальные лица.