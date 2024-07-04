Йылмаз в Шуше вместо Эрдогана

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз прибыл в Физули для участия в неофициальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

Вице-президента Турции в Международном аэропорту Физули встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, спецпредставитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, замминистра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

Ранее на саммите планировалось участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, однако президент Турции полетел в Германию на матч 1/4 финала Евро-2024, в котором Турция сыграет с Нидерландами.