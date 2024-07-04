Президент США Джо Байден в интервью ABC News заявил, что он «тот парень, который остановил президента России Владимира Путина». Так американский лидер ответил на вопрос журналиста Джорджа Стефанопулоса, сможет ли он «эффективно работать в течение следующих четырех лет».

«Я тот парень, который сплотил НАТО. Никто не думал, что я смогу его расширить. Я тот парень, который остановил Путина. Никто не думал, что это может произойти. Я тот парень, который вместе с AUKUS разработал южно-тихоокеанскую инициативу. Я тот парень, который объединил 50 стран - не только в Европе, но и за ее пределами, чтобы помочь Украине», - утверждает Байден.