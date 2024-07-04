На встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая прошла 5 апреля в Брюсселе, была достигнута неопубликованная договоренность о том, что США обеспечат диверсификацию энергетики в Армении и построят модульную АЭС, пишет газета «Грапарак».

Издание утверждает, что власти Армении до сих пор не признают, что им выдвинули такое требование.

«Армянская АЭС - единственная действующая атомная электростанция на Южном Кавказе, которой управляет российская компания. По договоренности, АЭС должна быть закрыта, но нет никакой гарантии, что будет построена новая.

Запад призывает построить модульную АЭС, практически не имеющую применения в гражданской жизни. Такие АЭС строятся для военных баз», – отмечает газета.