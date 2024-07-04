Кремль: Запад не заинтересовали предложения Путина

Западные страны не инициировали контактов с Россией по условиям мира в Украине, которые в июне предложил российский президент Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет», - ответил представитель Кремля на вопрос, проявлял ли кто-либо из западных политиков интерес к предложению Путина и связывался ли с Кремлем.

14 июня президент России во время выступления в МИД заявил, что «Москва готова к прекращению огня и переговорам, в случае если Киев полностью выведет войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и откажется от вступления в НАТО». Москва готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», подчеркнул он.