Армения хочет новое индийское оружие

Издание отмечает, что интерес Еревана может быть вызван наличием у азербайджанской армии израильской системы «LORA».

Pralay – квазибаллистическая мобильная ракета класса «земля – земля». Ее усовершенствованный вариант может изменять траекторию полета. Масса неядерной боеголовки ракеты составляет от 350 до 700 кг. Pralay предназначена для высокоточных ударов по центрам связи, пунктам ПВО и аэродромам противника обычными средствами поражения.

Испытанная ракета способна поражать цели на удалении от 150 до 500 км. Дальность ее полета может быть увеличена. Над проектом по ее созданию с 2015 года работала Организация оборонных исследований и разработок.